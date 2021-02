Livre Egyptologie : La construction pharaonique

Dû aux talents conjugués d’un éditeur de grand métier et de quatre spécialistes : Jean-Claude Goyon, égyptologue, Jean-Claude Gouvin, architecte, Claire Simon-Boidot, archéologue et Gilles Martinez, géologue, cet ouvrage est rien moins que la somme raisonnée des connaissances actuelles sur le sujet.

La présentation est absolument somptueuse : couverture, papier, typographie, mise en page, tout n’est qu’élégance. Les dessins d’architecte, croquis, coupes, plans, photos (noir et blanc et couleur) ou restitutions informatiques viennent éclairer le texte dans ses détours les plus techniques. Il allie les qualités d’un très « beau livre » à celles qu’on trouve aux travaux érudits des meilleurs livres d'égyptologie sacrée . Mais je retire le mot érudit qui pourrait effrayer. Ce livre est mieux que cela ; il est à la fois savant et séduisant. A coup sûr, une indispensable référence pour qui s’intéresse un tant soit peu à l’Egypte antique. On ne peut en tourner la dernière page sans s’interroger sur ce qui a poussé, durant des millénaires, les Egyptiens à donner une forme monumentale à leur vision du monde.

Ce ne fut certainement pas la mégalomanie passagère de quelques pharaons, mais le mouvement d’un peuple tout entier.

La construction pharaonique, Picard, vol. relié 456 p., 700 ill., 22.5 x 28 cm. 104 € (Michel Rustant)